Brigjen Hengki Jadi Kapolda Banten Gantikan Irjen Suyudi

banten.jpnn.com, SERANG - Kapolri melakukan mutasi serta rotasi jabatan di lingkungan Polri.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1764/VIII/KEP/2025 tertanggal 5 Agustus.

Merujuk pada surat telegram kapolri bahwasannya jabatan kapolda Banten turut diganti dari Irjen Suyudi Ario Seto digantikan adik letingnya Brigjen Hengki.

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1995 tersebut sebelum resmi menggantikan Irjen Suyudi sebagai kapolda memiliki menjabat sebagai wakapolda Banten.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Didik Hariyanto mengatakan jabatan wakapolda Banten diemban Kombes Hendra Wirawan.

"Kombes Hendra Wirawan sebelumnya menjabat sebagai Kabagmutjab Robinkar SSDM Polri lulusan Akpol 1996," ucap Didik, Kamis (7/8).

Menurut dia, mutasi jabatan merupakan bagian yang rutin dalam tubuh Polri khususnya dalam jabatan-jabatan strategis.

"Pergantian menyasar sejumlah posisi penting mulai dari perwira tinggi hingga kepala satuan kerja di Mabes Polri," ungkap dia.