JPNN.com JPNN.com

JPNN.com Banten Banten Terkini Brigjen Hengki Jadi Kapolda Banten Gantikan Irjen Suyudi

Brigjen Hengki Jadi Kapolda Banten Gantikan Irjen Suyudi

Kamis, 07 Agustus 2025 – 17:12 WIB
Brigjen Hengki Jadi Kapolda Banten Gantikan Irjen Suyudi - JPNN.com Banten
Wakapolda Banten Brigjen Hengki. Foto: Humas Polda Banten

banten.jpnn.com, SERANG - Kapolri melakukan mutasi serta rotasi jabatan di lingkungan Polri.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1764/VIII/KEP/2025 tertanggal 5 Agustus.

Merujuk pada surat telegram kapolri bahwasannya jabatan kapolda Banten turut diganti dari Irjen Suyudi Ario Seto digantikan adik letingnya Brigjen Hengki.

Baca Juga:

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1995 tersebut sebelum resmi menggantikan Irjen Suyudi sebagai kapolda memiliki menjabat sebagai wakapolda Banten.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Didik Hariyanto mengatakan jabatan wakapolda Banten diemban Kombes Hendra Wirawan.

"Kombes Hendra Wirawan sebelumnya menjabat sebagai Kabagmutjab Robinkar SSDM Polri lulusan Akpol 1996," ucap Didik, Kamis (7/8).

Baca Juga:

Menurut dia, mutasi jabatan merupakan bagian yang rutin dalam tubuh Polri khususnya dalam jabatan-jabatan strategis.

"Pergantian menyasar sejumlah posisi penting mulai dari perwira tinggi hingga kepala satuan kerja di Mabes Polri," ungkap dia.

Kapolda Banten berganti dari Irjen Suyudi Ario Seto kepada Brigjen Hengki.
Facebook JPNN.com Banten Twitter JPNN.com Banten Pinterest JPNN.com Banten Linkedin JPNN.com Banten Flipboard JPNN.com Banten Line JPNN.com Banten JPNN.com Banten
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kapolda banten wakapolda banten mutasi irjen suyudi ario seto Brigjen Hengki akpol Polri

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU