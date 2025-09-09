Epson Printer Thermal POS TM-T82IV Dirancang Banyak Keunggulan

JPNN.com

Selasa, 09 September 2025 – 20:00 WIB
Epson Printer Thermal POS TM-T82IV dirancang dengan banyak keunggulan. Foto: Epson

banten.jpnn.com, TANGSEL - Pemimpin global dalam solusi pencetakan profesional, Epson meluncurkan printer thermal point-of-sale (POS) terbaru, TM-T82IV- dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis ritel dan F&B modern yang serba cepat dengan volume transaksi tinggi.

Dibuat dengan fokus pada kecepatan, keandalan, dan integrasi yang mulus, TM-T82IV menghadirkan performa lebih baik dalam bentuk yang ringkas.

Seiring meningkatnya ketergantungan bisnis pada sistem POS yang efisien, kebutuhan akan printer berkecepatan tinggi dan minim perawatan menjadi makin penting.

Pasar global printer struk POS diproyeksikan hampir tiga kali lipat pada tahun 2033, didorong oleh pertumbuhan e-commerce, meningkatnya adopsi sistem POS mobile, serta pertumbuhan berkelanjutan penjualan ritel di seluruh dunia.

Meneruskan kesuksesan pendahulunya, TM-T82III, Epson kini menghadirkan TM-T82IV dengan spesifikasi perangkat keras yang ditingkatkan dan desain yang lebih kokoh, namun tetap mempertahankan kecepatan cetak hingga 250mm/detik.

Peningkatan ini menjadikan TM-T82IV solusi yang kuat, tahan lama, dan serbaguna untuk bisnis yang menghadapi periode transaksi padat.

Perawatan Lebih Mudah dengan Desain Inovatif

Dengan ukuran 14,6 x 19,9 x 14,6 cm dan bobot hanya 1,7 kg, TM-T82IV ringkas namun tangguh dengan kebutuhan perawatan minimal.

Epson meluncurkan Printer Thermal POS TM-T82IV untuk mendukung lingkungan bisnis dengan volume tinggi.
