Printer Epson L4360, L6370, dan L6390 Dukung Pelaku UMKM

banten.jpnn.com, TANGSEL - Perusahaan printer Ink Tank nomor 1 di dunia, Epson meluncurkan seri printer all-in-one EcoTank generasi terbaru, yaitu L4360, L6370, dan L6390.

Model-model ini dirancang khusus untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan efisiensi, mengendalikan biaya operasional, sekaligus menjaga kualitas cetak profesional.

Peluncuran ini menjadi jawaban atas kekhawatiran meningkatnya biaya operasional bagi 72,2 persen pelaku UMKM.

Epson menawarkan solusi cetak yang hemat energi, tangguh, dan mudah dioperasikan, dirancang agar bisnis tetap produktif dan kompetitif.

Seri EcoTank terbaru, yang merupakan penerus dari model L4260, L6270, dan L6290, dilengkapi dengan Teknologi Heat-Free khas Epson, memungkinkan proses cetak tanpa panas.

“Inovasi Heat-Free ini adalah inti dari komitmen kami,” ujar Public Relations Marketing Department PT Epson Indonesia Indah Febrianti.

“Teknologi ini memungkinkan printer mencetak lebih cepat, dengan konsumsi daya lebih rendah, dan masa pakai lebih panjang. Dengan penghematan energi dan bahan habis pakai hingga 84 persen, seri EcoTank terbaru ini mendukung pelaku usaha untuk menerapkan operasional yang lebih ramah lingkungan dan efisien,” imbuhnya.

Seri ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam performa. Model L4360 kini mampu mencetak hingga 15 ipm untuk dokumen hitam putih dan 8 ipm untuk lembar berwarna, yang berarti 43 persen lebih cepat dari pendahulunya.