Epson Proyektor Lifestudio Solusi Hiburan Portabel untuk Gaya Hidup Masa Kini

banten.jpnn.com, TANGSEL - Epson meluncurkan proyektor portabel Lifestudio terbaru yang akan dipasarkan di Asia Tenggara, Rabu (4/2).

Mengusung konsep gaya hidup modern dan fleksibel, seri ini terdiri dari Lifestudio Pop (EF-61G, EF-62N) serta Lifestudio Flex (EF-71, EF-72), yang dirancang untuk gaya hidup modern yang terus berkembang.

Dengan desain elegan dan ringkas, Epson Lifestudio memungkinkan Anda menikmati hiburan berkualitas tinggi pada waktu dan tempat yang fleksibel.

Keunggulan desainnya pun diakui secara global, Lifestudio Pop meraih Good Design Award 2025 dengan Lifestudio Pop masuk dalam jajaran Top 100 Products berkat estetika minimalis dan desainnya yang dinamis dan elegan.

Peluncuran resmi seri Epson Lifestudio Pop dan Flex berlangsung di Ciputra Artpreneur, Jakarta, dengan mengusung tema “Style It. Flex It. Blast It”.

Acara ini menjadi wujud ekspresi gaya hidup modern yang memadukan desain, teknologi, dan hiburan dalam satu pengalaman imersif dan memukau.

Para tamu undangan dapat merasakan langsung fleksibilitas Epson Lifestudio melalui berbagai instalasi yang nyata, mulai dari penggunaan pada ruang keluarga yang modern, selanjutnya ruang multifungsi stylish seperti ruang bermain gim konsol dengan konsep proyeksi dinamis pada permukaan dinding, hingga pengalaman menonton layar lebar pada kamar tidur yang mampu menampilkan bagaimana Epson Lifestudio dapat berpadu dengan berbagai format proyeksi baik pada dinding maupun pada plafon kamar tidur.

Konsep ini dapat menghadirkan momen momen keluarga yang tidak terlupakan. Selain penggunaan dalam ruangan, Epson Lifestudio juga dapat digunakan pada kegiatan luar ruangan seperti menonton di halaman rumah ataupun pada saat bertamasya di alam bebas.