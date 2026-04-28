Samsung Galaxy S26 Ultra Dilengkapi Fitur Privacy Display, Sebegini Harganya

banten.jpnn.com, TANGSEL - Lagi mencari handphone (HP) yang memiliki fitur perlindungan andal?

Samsung Electronics Indonesia Galaxy S26 Ultra pilihannya. HP ini dilengkapi dengan fitur Privacy Display.

Fitur itu dirancang untuk membantu menjaga privasi visual saat pengguna membuka informasi sensitif di ruang publik.

Saat ini keamanan data seiring perkembangan digitalisasi makin merambah berbagai aspek kehidupan. Di era serba digital, ketika PIN, password, OTP, atau detail transaksi terlihat orang lain, risikonya bisa berujung pada penyalahgunaan akun dan kerugian finansial.

Dalam situasi sederhana seperti membalas chat dan orang di sebelah ikut membaca, privasi yang hilang bisa berarti informasi pribadi tersebar tanpa kendali, dan itu jelas bukan pilihan.

Karena itu, masyarakat perlu punya HP yang memiliki fitur perlindungan yang andal. Apalagi, pencurian data dapat dilakukan dengan banyak cara, shoulder surfing misalnya.

Shoulder surfing adalah teknik pencurian data dengan mengamati korban yang sedang mengakses informasi pribadinya, misalnya saat log in aplikasi mobile banking.

MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, Ilham Indrawan mengungkapkan Privacy Display adalah terobosan revolusioner dari tim engineering Samsung yang mampu mencegah orang lain mengintip layar tanpa mengganggu kenyamanan pengguna saat menggunakan HP.