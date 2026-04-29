Perempuan di Era Digital Cocok Pakai Samsung Galaxy S26 Series

banten.jpnn.com, TANGSEL - Samsung melalui Galaxy S26 Series menghadirkan fitur Privacy Display, teknologi perlindungan layar pertama di dunia yang bekerja hingga tingkat piksel untuk membatasi sudut pandang.

"Melalui Privacy Display yang bekerja hingga tingkat piksel, kami menghadirkan solusi untuk menjaga informasi pribadi tetap aman tanpa mengganggu kenyamanan penggunaan. Dengan inovasi ini, kami ingin mendukung perempuan modern agar dapat beraktivitas dengan lebih tenang, bebas, dan tetap terlindungi di mana pun,” ujar MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, Ilham Indrawan.

Privacy Display di Galaxy S26 Ultra merupakan inovasi berbasis teknologi layar yang dirancang untuk dan membatasi visibilitas konten dari samping.

Fitur itu bekerja dengan mengontrol visibilitas konten hingga tingkat piksel, sehingga informasi sensitif, seperti saat memasukkan kata sandi, mengakses aplikasi keuangan, atau membuka pesan pribadi, tidak mudah terlihat oleh orang di sekitar.

Risiko paparan itu sering terjadi tanpa disadari, terutama saat pengguna berada di ruang publik yang padat seperti transportasi umum atau area kerja bersama.

Fitur itu dapat dikonfigurasi secara fleksibel per aplikasi. Pengguna dapat mengatur agar fitur ini aktif secara otomatis hanya pada aplikasi tertentu yang memuat data sensitif, seperti mobile banking atau aplikasi pesan.

Baca Juga: Epson Resmikan Solution Center di Surabaya Jatim

Dalam keseharian, fitur ini menjadi solusi praktis bagi perempuan dengan mobilitas tinggi.

Misalnya saat harus membuka dokumen penting di MRT sebelum rapat, Privacy Display memastikan isi layar tetap terlindungi dari pandangan samping.