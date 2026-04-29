JPNN.com

JPNN.com Banten Banten Terkini Perempuan di Era Digital Cocok Pakai Samsung Galaxy S26 Series

Perempuan di Era Digital Cocok Pakai Samsung Galaxy S26 Series

Rabu, 29 April 2026 – 20:28 WIB
Samsung Galaxy S26 Series dengan fitur Privacy Display menjaga informasi pribadi tetap aman. Foto: Samsung

banten.jpnn.com, TANGSEL - Samsung melalui Galaxy S26 Series menghadirkan fitur Privacy Display, teknologi perlindungan layar pertama di dunia yang bekerja hingga tingkat piksel untuk membatasi sudut pandang.

"Melalui Privacy Display yang bekerja hingga tingkat piksel, kami menghadirkan solusi untuk menjaga informasi pribadi tetap aman tanpa mengganggu kenyamanan penggunaan. Dengan inovasi ini, kami ingin mendukung perempuan modern agar dapat beraktivitas dengan lebih tenang, bebas, dan tetap terlindungi di mana pun,” ujar MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, Ilham Indrawan.

Privacy Display di Galaxy S26 Ultra merupakan inovasi berbasis teknologi layar yang dirancang untuk dan membatasi visibilitas konten dari samping.

Fitur itu bekerja dengan mengontrol visibilitas konten hingga tingkat piksel, sehingga informasi sensitif, seperti saat memasukkan kata sandi, mengakses aplikasi keuangan, atau membuka pesan pribadi, tidak mudah terlihat oleh orang di sekitar.

Risiko paparan itu sering terjadi tanpa disadari, terutama saat pengguna berada di ruang publik yang padat seperti transportasi umum atau area kerja bersama.

Fitur itu dapat dikonfigurasi secara fleksibel per aplikasi. Pengguna dapat mengatur agar fitur ini aktif secara otomatis hanya pada aplikasi tertentu yang memuat data sensitif, seperti mobile banking atau aplikasi pesan.

Dalam keseharian, fitur ini menjadi solusi praktis bagi perempuan dengan mobilitas tinggi.

Misalnya saat harus membuka dokumen penting di MRT sebelum rapat, Privacy Display memastikan isi layar tetap terlindungi dari pandangan samping.

Facebook JPNN.com Banten Twitter JPNN.com Banten Pinterest JPNN.com Banten Linkedin JPNN.com Banten Flipboard JPNN.com Banten Line JPNN.com Banten JPNN.com Banten
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   samsung galaxy S26 ultra samsung galaxy samsung handphone

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU