Intip Kecanggihan Fitur Samsung S26 Galaxy AI

banten.jpnn.com, TANGSEL - Samsung menghadirkan Galaxy S26 Series yang dilengkapi sejumlah fitur mutakhir untuk mengubah cara pengguna berinteraksi dengan perangkat dalam keseharian.

Mengusung Galaxy AI yang makin proaktif, perangkat itu mampu memahami konteks aktivitas pengguna dan memberikan bantuan secara real-time tanpa harus menunggu perintah manual.

Dengan teknologi, pengguna tidak hanya mendapatkan performa tinggi, tetapi juga pengalaman yang lebih intuitif, efisien, dan selaras dengan kebutuhan produktivitas digital yang semakin dinamis.

Baca Juga: Perempuan di Era Digital Cocok Pakai Samsung Galaxy S26 Series

“Pengguna hari ini tidak hanya membutuhkan performa tinggi, tetapi perangkat yang mampu berpikir satu langkah lebih maju. Galaxy S26 Series sebagai AI Phone yang kami rancang dengan berbagai fitur Galaxy AI yang paling lengkap termasuk Bixby, Gemini, dan Perplexity untuk bekerja secara proaktif dalam keseharian, mulai dari memberikan saran tepat waktu, mengorganisir konten secara otomatis, hingga menangani tugas kompleks di latar belakang tanpa perintah manual, sehingga pengalaman multitasking terasa jauh lebih ringan dan efisien,” ujar MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia Ilham Indrawan.

Melalui fitur-fitur Galaxy AI, pengguna bisa memanfaatkan untuk berbagai aktivitas. Adapun fitur Galaxy AI yang dihadirkan seperti Now Nudge.

Fitur itu bisa bekerja secara proaktif dengan membaca konteks aktivitas pengguna secara real-time, lalu memberikan saran relevan sebelum pengguna sempat mencarinya sendiri.

Saat pengguna meminta update materi presentasi di tengah percakapan, Now Nudge sudah lebih dulu menyarankan file dan foto referensi terkait langsung dari Galeri. Satu ketukan, file siap dikirim, dan alur kerja tetap berjalan tanpa interupsi.

Circle to Search memungkinkan pengguna mencari apapun yang muncul di layar secara instan tanpa meninggalkan aplikasi yang sedang digunakan.