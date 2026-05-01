Ada Google Gemini-Perplexity di Dalam Sistemnya, Samsung Galaxy S26 Series Makin Canggih

Jumat, 01 Mei 2026 – 17:41 WIB
Samsung Electronics Indonesia (SEI) menghadirkan Galaxy S26 Series yang mengintegrasikan berbagai tools kecerdasan buatan (AI). Foto: Samsung

banten.jpnn.com, TANGSEL - Untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi pengguna sesuai dengan kebutuhannya, Samsung Electronics Indonesia (SEI) menghadirkan Galaxy S26 Series yang mengintegrasikan berbagai tools kecerdasan buatan (AI).

MX Product Marketing Senior Manager SEI Ilham Indrawan mengatakan perangkat itu langsung menyatukan Google Gemini dan Perplexity di dalam sistemnya.

Ditambah dengan kehadiran kapabilitas Galaxy AI yang makin cerdas, seperti Semantic Search, pengguna memiliki asisten serba-bisa di genggaman yang siap memberikan ide segar hingga kemudahan mengelola file tanpa membuang waktu.

"Pengguna tak perlu lagi bingung memilih tools AI mana yang paling oke," kata Ilham Indrawan.

Sebab, kata dia, di Galaxy S26 Series semuanya sudah tersedia dan saling melengkapi.

Saat butuh ide kreatif, ada Gemini. Saat butuh data riset yang valid, ada Perplexity, dan keduanya bisa diakses instan cukup lewat suara.

"Kami menyempurnakannya dengan Galaxy AI, fitur cerdas bawaan Samsung yang secara eksklusif mempermudah rutinitas harian pengguna, seperti mencari file lama cukup dengan deskripsi visual. Ini adalah bentuk komitmen kami menghadirkan HP AI yang benar-benar memangkas waktu kerja penggunanya," ujarnya.

Gemini adalah teman diskusi yang selalu bisa kasih ide dan rekomendasi terbaik.

