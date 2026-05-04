Samsung A57 Berdesain Tipis, Ini 5 Hal yang Bikin Layak Dilirik di Kelas Menengah

banten.jpnn.com, TANGSEL - Samsung kembali memperkuat lini Galaxy A melalui kehadiran Galaxy A57 5G.

Perangkat ini membawa sejumlah peningkatan yang cukup terasa, terutama pada desain yang lebih tipis serta spesifikasi yang makin merata di berbagai sektor.

Dengan posisi di kelas menengah, Samsung A57 5G menjadi salah satu pilihan yang cukup menarik untuk kebutuhan sehari-hari. Berapa Harganya?

Samsung A57 5G dipasarkan mulai dari Rp7.186.250 setelah diskon di Blibli dari harga normal Rp7.599.000. Harga samsung a57 terbaru 2026 tersedia tiga pilihan memori, yaitu 8GB/128GB, 8GB/256GB, dan 12GB/256GB.

Rentang harga ini masih berada di kelas menengah dan bersaing dengan beberapa perangkat lain yang spesifikasinya tidak jauh berbeda.

Nah, berikut lima hal yang membuat Samsung A57 5G layak dilirik.

1. Desain Tipis dengan Kesan Lebih Modern

Samsung A57 5G hadir dengan desain yang lebih ramping dibanding generasi sebelumnya. Bodinya menggunakan material kaca dengan perlindungan Gorilla Glass Victus+ serta rangka aluminium yang membuatnya terasa kokoh.