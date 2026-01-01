Beli Realme C71 di Bulan Juli 2026 Ada Promo

banten.jpnn.com, TANGSEL - Memilih smartphone entry-level yang andal memang membutuhkan pertimbangan matang, terutama dari segi daya tahan baterai dan ketahanan fisik.

Realme C71 hadir sebagai salah satu opsi yang menarik perhatian berkat spesifikasi yang solid di kelas harga di bawah Rp2 juta.

Promo bulan Juli 2026 menjadi momen yang tepat untuk mempertimbangkan perangkat ini. Selain harga yang kompetitif, sejumlah fitur unggulan seperti baterai jumbo dan bodi tipis membuat realme C71 layak masuk dalam daftar belanja Anda.

Informasi mengenai Beli realme c71 Gratis Perlindungan di Blibli kini dapat Anda akses untuk mendapatkan penawaran terbaik selama periode promo.

Lantas, apa saja yang ditawarkan smartphone entry level dari Realme ini? Berikut lima alasan utama mengapa HP ini patut dipertimbangkan.

1. Baterai 6.300 mAh yang Tahan Seharian Penuh

Baca Juga: Samsung Galaxy S26 Ada Fitur Baru

Salah satu keunggulan paling menonjol dari realme C71 adalah kapasitas baterainya yang mencapai 6.300 mAh. Angka ini termasuk salah satu yang terbesar di kelas harga di bawah Rp2 juta, sehingga mampu bertahan seharian penuh untuk penggunaan normal. Teknologi fast charging 45W juga diklaim dapat mengisi daya hingga 50 persen hanya dalam waktu 43 menit.

Selain itu, perangkat ini dilengkapi fitur reverse charging 6W melalui port USB Type-C. Dengan fitur tersebut, realme C71 dapat difungsikan sebagai power bank darurat untuk mengisi perangkat lain. Kombinasi ini sangat cocok bagi pelajar, pekerja lapangan, hingga pengemudi ojek online yang jarang memiliki akses ke colokan listrik.