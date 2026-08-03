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Polda Banten Kumpulkan Personel buat Cegah Karhutla di Musim Kemarau

Senin, 03 Agustus 2026 – 12:43 WIB
Polda Banten Kumpulkan Personel buat Cegah Karhutla di Musim Kemarau - JPNN.com Banten
Kapolda Banten Irjen Hengki bersama Gubernur Banten Andra Soni sedang mengecek peralatan kesiapsiagaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Foto: Humas Polda Banten

banten.jpnn.com, SERANG - Polda Banten mengumpulkan personel untuk mengantisipasi kebakaran hutan maupun lahan (karhutla) saat musim kemarau.

Komitmen tersebut diawali dengan Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana Pencegahan Hutan dan Lahan (Karhutla) digelar di Lapangan Mapolda Banten, Jalan Syekh Nawawi AlBantani, Cipocok Jaya, Kota Serang, Senin (3/8).

Turut hadir dalam apel tersebut, di antaranya Kapolda Banten Irjen Hengki, Gubernur Banten Andra Soni, dan Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim.

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Irjen Hengki mengatakan apel kesiapsiagaan merupakan bentuk nyata komitmen maupun tanggung jawab bersama dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Banten.

"Meskipun Banten bukan daerah yang tingkat karhutla tertinggi, kami tetap tidak boleh lengah," ucap Irjen Hengki, Senin (3/8).

Dia menjelaskan musim kemarau yang berkepanjangan dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan maupun lahan.

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"Pencegahan menjadi prioritas utama dimulai dari perkuat koordinasi serta kolaborasi agar setiap potensi kebakaran dapat dideteksi secara cepat, tepat, dan terpadu," ujarnya.

"Tindakan nyatanya bisa melalui patroli terpadu, deteksi dini, mengedukasi masyarakat, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan maupun lahan," imbuh dia.

Polda Banten menyebut kemarau berkepanjangan dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan maupun lahan (karhutla).
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TAGS   Polda Banten Andra soni kebakaran hutan dan lahan karhutla Irjen Hengki

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