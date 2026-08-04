Anggaran Belanja Tenaga Ahli di Pemprov Banten Mencuat, Totalnya Rp 55 M Lebih

banten.jpnn.com, SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah mendapat sorotan terkait anggaran belanja jasa tenaga ahli mencapai puluhan miliar rupiah.

Alokasi total untuk tenaga ahli tersebut sebesar Rp 55,47 miliar diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026.

Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara turut menyoroti tentang anggaran belanja jasa tenaga ahli Pemprov Banten tersebut.

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Koordinator BEM Nusantara Banten M Qolby Yusuf mengatakan pihaknya mencoba menelusuri secara utuh tentang anggaran belanja tenaga ahli yang begitu besar diawali dengan menggelar audensi.

Audiensi digelar di Sekretariat Daerah Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syekh Nawani Al Bantani, Kota Serang, Senin (3/8).

Pemprov Banten diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Deden Apriandhi bersama dengan beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

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Menurut Qolby, penjelasan Pemprov Banten saat sesi audiensi belum mampu menjawab subtansi yang dipertanyakan hanya menyampaikan bahwa anggaran tenaga ahli dialokasikan untuk menunjang kebutuhan perangkat daerah.

"Penjelasannya tanpa diurai secara rinci berkaitan dengan mekanisme, dasar penetapan kebutuhan, indikator kinerja, dan kerja yang dihasilkan dari penggunaan anggaran tersebut," ucap Qolby, Senin (3/8).