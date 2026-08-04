Polda Banten Buka Layanan Bantuan Air Bersih Melalui 110

banten.jpnn.com, SERANG - Polda Banten membuka pelayanan bantuan air bersih saat musim kemarau kepada masyarakat di Tanah Jawara.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea mengatakan permohonan bantuan air bersih dapat diajukan melalui layanan 110.

"Layanan 110 dapat diakses secara gratis selama 24 nonstop selalu siaga menerima laporan maupun permohonan bantuan dari masyarakat," ucap Kombes Maruli, Selasa (4/8).

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Kombes Maruli memastikan pihaknya akan merespons cepat keluhan masyarakat dengan langsung mengirimkan bantuan air bersih menggunakan kendaraan tangki.

"Kami akan berkoordinasi dengan satuan kewilayahan maupun instansi terkait agar bantuan air bersih dapat segera disalurkan," ujarnya.

Dia mengingatkan masyarakat agar bijak menggunakan air bersih saat musim kemarau dikarenakan potensi kekeringan bisa saja terjadi.

"Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama saling membantu terutama jangan ragu melaporkan bilamana terdapat warga kesulitan dalam memperoleh air bersih," ungkap Kombes Maruli.

"Kehadiran Polri diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan," imbuh dia. (mcr34/jpnn)