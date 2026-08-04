JPNN.com

JPNN.com Banten Banten Terkini Polda Banten Buka Layanan Bantuan Air Bersih Melalui 110

Polda Banten Buka Layanan Bantuan Air Bersih Melalui 110

Selasa, 04 Agustus 2026 – 15:07 WIB
Polda Banten Buka Layanan Bantuan Air Bersih Melalui 110 - JPNN.com Banten
Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN Banten

banten.jpnn.com, SERANG - Polda Banten membuka pelayanan bantuan air bersih saat musim kemarau kepada masyarakat di Tanah Jawara.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea mengatakan permohonan bantuan air bersih dapat diajukan melalui layanan 110.

"Layanan 110 dapat diakses secara gratis selama 24 nonstop selalu siaga menerima laporan maupun permohonan bantuan dari masyarakat," ucap Kombes Maruli, Selasa (4/8).

Baca Juga:

Kombes Maruli memastikan pihaknya akan merespons cepat keluhan masyarakat dengan langsung mengirimkan bantuan air bersih menggunakan kendaraan tangki.

"Kami akan berkoordinasi dengan satuan kewilayahan maupun instansi terkait agar bantuan air bersih dapat segera disalurkan," ujarnya.

Dia mengingatkan masyarakat agar bijak menggunakan air bersih saat musim kemarau dikarenakan potensi kekeringan bisa saja terjadi.

Baca Juga:

"Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama saling membantu terutama jangan ragu melaporkan bilamana terdapat warga kesulitan dalam memperoleh air bersih," ungkap Kombes Maruli. 

"Kehadiran Polri diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan," imbuh dia. (mcr34/jpnn)

Polda Banten buka layanan bantuan air bersih saat musim kemarau. Begini cara mengaksesnya.

Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Abdul Malik Fajar

Facebook JPNN.com Banten Twitter JPNN.com Banten Pinterest JPNN.com Banten Linkedin JPNN.com Banten Flipboard JPNN.com Banten Line JPNN.com Banten JPNN.com Banten
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polda Banten air bersih Kabid Humas Kombes Maruli Ahiles Hutapea 110 musim kemarau

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU