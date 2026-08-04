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Bawa Aspirasi, Persatuan Perangkat Desa Temui Bupati Serang

Selasa, 04 Agustus 2026 – 15:30 WIB
Bawa Aspirasi, Persatuan Perangkat Desa Temui Bupati Serang - JPNN.com Banten
Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Serang seusai menemui Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah. Foto: Source For JPNN Banten

banten.jpnn.com, SERANG - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Serang menemui Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah.

Pertemuan tersebut digelar pada Senin (3/8) dibalut dengan agenda audiensi yang digelar di Pendopo Bupati Serang, Jalan Veteran, Kota Baru.

Ketua PPDI Kabupaten Serang Hendra Saputra mengatakan pertemuan dengan bupati menjadi momentum untuk menyampaikan berbagai aspirasi.

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"Aspirasi yang kami sampaikan menghasilkan komitmen positif bagi peningkatan kesejahteraan perangkat desa di Kabupaten Serang," ucap Selasa (4/8).

Dia menjelaskan aspirasi yang disampaikan pihaknya direspons dengan baik terutama berkaitan dengan peningkatan perlindungan serta kesejahteraan perangkat desa.

"Alhamdulillah, Ibu Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah sangat peduli dengan perangkat desa," ujarnya.

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Hendra mengungkapkan rasa syukur memiliki pemimpin seperti Ratu Rachmatuzakiyah di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk bertemu dengan perangkat desa.

"Kami memahami bupati memiliki agenda yang sangat padat, tetapi ketika beliau (Ratu Rachmatuzakiyah, red) memiliki waktu kepengurusan persatuan perangkat desa langsung diundang," tutur dia. (mcr34/jpnn)

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) membahasa peningkatan kesejahteraan dengan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah. 

Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Abdul Malik Fajar

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TAGS   bupati serang desa Ratu Rachmatuzakiyah persatuan perangkat desa Indonesia ppdi

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