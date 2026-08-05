Jembatan Perintis Garuda Selesai Dibangun, Akses Warga Serang Kembali Lancar

banten.jpnn.com, SERANG - Jembatan Perintis Garuda baru saja selesai dibangun di Kampung Kemuning, Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Selasa (4/8).

Rampungnya pengerjaan proyek jembatan tersebut diawali dengan acara peresmian yang dihadiri beberapa pejabat, di antaranya Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, Komandan Kodim (Dandim) 0602/Serang Kolonel Oke Kristiyanto, dan Wakil DPRD Kabupaten Serang Abdul Gofur.

Jembatan tersebut sebelumnya sempat roboh diterjang banjir pada Februari 2025 kemudian dibangun kembali TNI AD Komando Distrik Militer (Kodim) 0602/Serang atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Komandan Kodim (Dandim) 0602/Serang Kolonel Oke Kristiyanto mengatakan Jembatan Perintis Garuda yang dibangun di Kecamatan Kibin membuka akses kembali untuk masyarakat.

"Jembatan Perintis Garuda di Desa Cijeruk ini memiliki panjang delapan meter dengan lebar lima meter," ucap Kolonel Oke kepada JPNN Banten, Selasa (4/8).

Menurut Kolonel Oke, pihaknya memilih titik pembangunan di Desa Cijeruk lantaran pada Februari 2026 jembatan sempat roboh diterjang banjir.

"Kami memilih lokasi ini, karena pada Februari lalu di sini mengalami bencana banjir kemudian jembatannya roboh. Jadi, ini merupakan prioritas dari Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Dia menjelaskan Jembatan Perintis Garuda di Desa Cijeruk merupakan akses penghubung permukiman warga dengan Kawasan Modern Cikande.