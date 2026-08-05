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Pencarian Penumpang Kapal yang Lompat ke Laut Ditutup, Begini Respons Keluarga

Rabu, 05 Agustus 2026 – 14:28 WIB
Pencarian Penumpang Kapal yang Lompat ke Laut Ditutup, Begini Respons Keluarga - JPNN.com Banten
Tim SAR resmi menutup operasi pencarian terhadap penumpang KMP Kirana II yang melompat ke laut di sekitar Perairan Pulau Tempurung. Foto: Basarnas Banten

banten.jpnn.com, SERANG - Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten resmi menutup operasi pencarian terhadap penumpang KMP Kirana II Andreas Langsing (26) yang melompat ke laut di sekitar Perairan Pulau Tempurung.

Andreas dikabarkan melompat dari kapal yang dia tumpangi pada Minggu, 28 Juli 2026, saat melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni.

Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Basarnas Banten Rizky Dwianto mengatakan keputusan penutupan operasi diambil setelah pencarian selama tujuh hari tidak menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

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"Berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan tidak adanya perkembangan maupun tanda-tanda ditemukannya korban operasi SAR resmi ditutup," ucap Rizky, Selasa (4/8).

Menurut Rizky, pihak keluarga korban sudah mengikhlaskan operasi SAR Andreas tidak dilanjutkan setelah menempuh tujuh hari pencarian.

"Keluarga korban menerima hasil tersebut, menyatakan sepakat atas penutupan operasi pencarian," ujarnya.

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Dia mengungkapkan proses pencarian terhadap penumpang KMP Kirana II tersebut tidak main-main pihaknya sudah mengerahkan berbagai unsur.

"Kami sudah menurunkan berbagai peralatan untuk melakukan pencarian secara maksimal di sekitar lokasi kejadian," kata dia.

Tim SAR menutup operasi pencarian penumpang KMP Kirana II yang melompat ke laut saat menyeberang Merak-Bakauheni.
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TAGS   Merak-Bakauheni basarnas penumpang lompat ke laut KMP Kirana II pencarian

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