JPNN.com

JPNN.com Banten Banten Terkini Warga Serang Sambut Bahagia Jembatan Perintis Garuda, Ada Pesan Buat Presiden

Warga Serang Sambut Bahagia Jembatan Perintis Garuda, Ada Pesan Buat Presiden

Rabu, 05 Agustus 2026 – 15:15 WIB
Warga Serang Sambut Bahagia Jembatan Perintis Garuda, Ada Pesan Buat Presiden - JPNN.com Banten
Suasana bahagia menyelimuti warga Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, setelah Jembatan Perintis Garuda diresmikan. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN Banten

banten.jpnn.com, SERANG - Warga di Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, menyambut bahagia setelah rampungnya pengerjaan proyek Jembatan Perintis Garuda.

Jembatan yang diresmikan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah bersama Komandan Kodim (Dandim) 0602/Serang Kolonel Oke Kistiyanto itu telah selesai dibangun.

Ketua RW 004 Desa Cijeruk Sumitra mengatakan jembatan yang dibangun Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Komando Distrik Militer (Kodim) 0602/Serang merupakan akses alternatif satu-satunya.

Baca Juga:

"Jembatan ini sangat dibutuhkan warga untuk perputaran perekonomian, akses ke tempat bekerja, sekolah, pasar, dan pertanian," ucap Sumitra kepada JPNN Banten, Selasa (4/8).

"Melalui jembatan ini warga dapat memotong akses menjadi jauh lebih singkat sekitar satu jam," sambungannya.

Dia mengungkapkan atas nama warga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas inisiasinya membuat program Jembatan Perintis Garuda.

Baca Juga:

"Kami sangat berterima kasih banyak kepada Bapak Presiden Prabowo, karena jembatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan kondisi jembatan sebelum dibangun sempat roboh akibat diterjang banjir pada Februari 2026.

Jembatan Perintis Garuda di Kabupaten Serang diyakini dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat.
Facebook JPNN.com Banten Twitter JPNN.com Banten Pinterest JPNN.com Banten Linkedin JPNN.com Banten Flipboard JPNN.com Banten Line JPNN.com Banten JPNN.com Banten
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kabupaten serang presiden prabowo Jembatan Perintis Garuda Kodim 0602/Serang Kecamatan Kibin presiden

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU