Warga Serang Sambut Bahagia Jembatan Perintis Garuda, Ada Pesan Buat Presiden

banten.jpnn.com, SERANG - Warga di Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, menyambut bahagia setelah rampungnya pengerjaan proyek Jembatan Perintis Garuda.

Jembatan yang diresmikan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah bersama Komandan Kodim (Dandim) 0602/Serang Kolonel Oke Kistiyanto itu telah selesai dibangun.

Ketua RW 004 Desa Cijeruk Sumitra mengatakan jembatan yang dibangun Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Komando Distrik Militer (Kodim) 0602/Serang merupakan akses alternatif satu-satunya.

"Jembatan ini sangat dibutuhkan warga untuk perputaran perekonomian, akses ke tempat bekerja, sekolah, pasar, dan pertanian," ucap Sumitra kepada JPNN Banten, Selasa (4/8).

"Melalui jembatan ini warga dapat memotong akses menjadi jauh lebih singkat sekitar satu jam," sambungannya.

Dia mengungkapkan atas nama warga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas inisiasinya membuat program Jembatan Perintis Garuda.

"Kami sangat berterima kasih banyak kepada Bapak Presiden Prabowo, karena jembatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan kondisi jembatan sebelum dibangun sempat roboh akibat diterjang banjir pada Februari 2026.