Ade Yuliasih: Kantor DPD RI di Banten Tempat Serap Aspirasi Masyarakat

banten.jpnn.com, SERANG - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Komite I Ade Yuliasih menyambut baik proyek pembangunan Kantor DPD RI di Provinsi Banten.

Kantor yang beralamat di Jalan Raya Pandeglang, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, tersebut sudah mulai proses pembangunan.

Ade mengatakan berdirinya Kantor DPD RI di Banten memudahkan pihaknya menerima aspirasi dari masyarakat Tanah Jawara.

"Selama ini sebelum ada kantor agak kerepotan menerima aspirasi dari masyarakat, karena terkendala tempat," ucap Ade kepada JPNN Banten pada Rabu (5/8).

Menurut dia, berbagai aspirasi dari masyarakat bisa diterima melalui wadah yang sebentar lagi terealisasi.

"Jadi, harapannya kenapa segera berkantor di sini supaya menjadi tempat menyerap aspirasi masyarakat," ujarnya.

Ade mengungkapkan selama ini berbagai persoalan maupun keluhan dari masyarakat selalu dia tampung.

"Kami banyak mendapat aspirasi dari masyarakat dari kalangan guru madrasah hingga mahasiswa," kata dia.