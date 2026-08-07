Senator Ade Yuliasih Sebut DOB Cilangkahan di Lebak Mendesak

banten.jpnn.com, SERANG - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Komite I Ade Yuliasih mengaku masih memperjuangkan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Cilangkahan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Menurut Ade, pembentukan DOB Cilangkahan merupakan upaya percepatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Bicara DOB Cilangkahan untuk mendekatkan pelayanan masyarakat. Kalau tidak dimekarkan kasihan masyarakat, makin jauh dengan pusat pemerintahan induknya," ucap Ade kepada JPNN Banten, Rabu (5/8).

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Ade menjelaskan pembentukan DOB Cilangkahan sudah memiliki amanat presiden (ampres) sejak zaman kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya terus mendorong DOB Cilangkahan, karena sudah ada ampres di zaman Presiden SBY. Saya tahu persis, karena membidangi daerah otonomi baru," ujarnya.

Meskipun demikian, kata Ade, proses pembentukan DOB Cilangkahan saat ini terkendala dengan adanya moratorium sejak zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sampai saat ini moratorium belum dibuka. Artinya, pada saat moratorium dibuka bisa langsung jalan dikarenakan sudah ada ampres," kata dia.

Senator DPD RI perwakilan Banten tersebut membeberkan kesiapan Cilangkahan menjadi kabupaten baru yang mandiri terpisah dengan Lebak sudah direncanakan dari jauh-jauh hari.