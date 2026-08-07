Baru Dilantik, KONI Kabupaten Serang Pasang Target 3 Besar di Porprov 2026

banten.jpnn.com, SERANG - Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Serang periode 2026 sampai 2030 secara resmi dilantik pada Kamis (6/8).

Kepengurusan tersebut langsung memasang target tiga besar dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 di Kota Tangerang Selatan.

Ketua KONI Kabupaten Serang Syamsul Rizal mengatakan persiapan menghadapi Porprov Banten sudah dilakukan, bahkan sebelum kepengurusan dilantik.

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"Makanya, kami sudah mengumpulkan seluruh cabor (cabang olahraga) yang ada di Kabupaten Serang," ucap Syamsul kepada JPNN Banten, Jumat (7/8).

"Kami sudah memberikan kertas kerja sebagai upaya mitigasi sejauh mana raihan prestasi atlet di Porprov Banten 2026," sambungnya.

Dia membenarkan terdapat 56 cabang olahraga yang akan diikutsertakan dalam Porprov Banten di Kota Tangerang Selatan.

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"Target di Porprov Banten sebetulnya ingin tiga besar. Akan tetapi, untuk melawan Tangerang Raya kami upayakan maksimal mungkin," ujarnya.

Dia meyakini kontingen Kabupaten Serang dapat menduduki peringkat tiga besar lantaran didukung beberapa cabor unggulan.