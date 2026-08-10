Layanan SIM Keliling Bakal Hadir di Banten Selatan, Silakan Cek Jadwalnya

banten.jpnn.com, SERANG - Ditlantas Polda Banten akan membuka layanan perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) keliling di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak.

Layanan perpanjangan masa berlaku SIM di Banten Selatan tersebut akan dilaksanakan pada Kamis (13/8) dimulai dari pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea mengatakan hadirnya SIM keliling sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Polda Banten berkomitmen mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar proses perpanjangan SIM dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan praktis," ucap Kombes Maruli, Senin (10/8).

Kombes Maruli membeberkan persyaratan yang perlu disiapkan antara lain, kartu tanda penduduk (KTP), SIM sebelumnya, dan surat keterangan sehat.

"Melalui layanan SIM keliling, masyarakat Bayah tidak usah menempuh jarak yang jauh untuk melakukan perpanjangan," ujarnya.

Menurut dia, kepemilikan SIM merupakan bagian penting dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas.

"Kami mengajak semua masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas," kata Kombes Maruli.