Didukung Pertamina Foundation, Pasar Energi Berdikari Berdiri di Serang

banten.jpnn.com, SERANG - Pertamina Foundation mengubah Pasar Kepandean, Kota Serang, menjadi pusat perbelanjaan tradisional dengan menerapkan energi bersih terbarukan.

Pasar yang beralamat di Jalan Letnan Jidun, Kelurahan Lontarbaru, Kota Serang kini telah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Presiden Direktur Pertamina Foundation Agus Mashud mengatakan solar panel yang dipasang di Pasar Kepandean memiliki kapasitas 4 kilowatt.

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"Solar panel tersebut sangat cukup untuk menyalakan lampu-lampu yang ada di Pasar Kepandean," ucap Agus kepada JPNN Banten, Senin (10/8).

Agus menjelaskan Kota Serang menjadi satu-satunya di Indonesia yang memiliki konsep pasar energi berdikari.

"Pasar energi berdikari di Kepandean, Kota Serang merupakan yang pertama di Indonesia. Kami implementasikan untuk pasar tradisional," ujarnya.

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"Kami dengan bangga meluncur pasar energi berdikari di Kota Serang dengan dukungan penuh dari Pertamina," sambung dia.

Dirinya berharap keberadaan solar panel di Pasar Kepandean bisa bermanfaat luas bagi ratusan pedagang.