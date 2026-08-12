Kota Serang Kekurangan Guru 300 Orang, Dinas Pendidikan Dapat Solusi Ini

banten.jpnn.com, SERANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang membeberkan fenomena kekurangan tenaga pengajar mencapai ratusan guru.

Kepala Dindikbud Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan kekurangan guru terjadi di semua jenjang baik sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP).

"Kekurangan guru sekitar 300 orang di semua jenjang dari SD maupun SMP memang perlu ada penambahan," ucap Nuri, Rabu (12/8).

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Dia menjelaskan kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan guru di sekolah tidak serta-merta merujuk kepada tenaga pengajar berstatus sebagai aparat sipil negara (ASN).

Guna mengurangi kebutuhan guru, Kata Nuri, pihaknya mendapatkan bantuan tenaga pengajar dari Teach First Indonesia (TFI) sebanyak 14 orang.

"Kehadiran guru dari TFI menjadi tenaga pengajar dapat membantu proses pembelajaran khususnya di sekolah dasar yang berdada di pinggiran Kota Serang," ujarnya.

Nuri menuturkan para guru yang tergabung dalam TFI berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

"Alhamdulillah, Kota Serang menjadi daerah terpilih dari organisasi internasional tersebut untuk mencerdaskan anak bangsa," kata dia.