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Hilang Saat Mencuci Pakaian di Sungai, Ibu di Lebak Ditemukan Tak Bernyawa

Jumat, 14 Agustus 2026 – 14:36 WIB
Hilang Saat Mencuci Pakaian di Sungai, Ibu di Lebak Ditemukan Tak Bernyawa - JPNN.com Banten
Tim SAR gabungan melakukan pencarian korban tenggelam di Sungai Cikupa, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Foto: Dokumentasi Basarnas Banten

banten.jpnn.com, SERANG - Kholisah (34), warga Kampung Parung, Desa Tambakbaya, Cibadak, Kabupaten Lebak, dinyatakan hilang tenggelam di Sungai Cikupa.

Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Basarnas Banten Rizky Dwianto mengatakan korban berada di Sungai Cikupa sedang beraktivitas mencuci pakaian bersama dengan anaknya pada Kamis (13/8) sekitar pukul 14.00 WIB.

"Anak korban kemudian pulang terlebih dahulu untuk mengaji, setelah kembali ke sungai dia tidak menemukan ibunya," ucap Rizky, Jumat (14/8).

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Melihat ibunya tidak ada di sungai, kata Rizky, sang anak langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada warga sekitar.

"Kami baru menerima laporan kondisi membahayakan manusia diduga tenggelam di Sungai Cikupa sekitar pukul 19.01 WIB," ujarnya.

"Guna menindaklanjuti laporan tersebut, tim langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan operasi pencarian terhadap korban," sambung dia.

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Dia menjelaskan proses pencarian terhadap korban dilakukan dengan berbagai cara satu, di antaranya penyisiran jalur darat.

"Berselang satu jam lebih pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan keberadaan korban," kata dia.

Seorang ibu di Kabupaten Lebak ditemukan tewas tenggelam di Sungai Cikupa saat mencuci pakaian.
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TAGS   ibu tenggelam di sungai kabupaten lebak basarnas mencuci pakaian Sungai Cikupa lebak

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