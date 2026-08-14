Polda Banten Bangun 145 Jembatan Merah Putih Presisi, Kapolri; Terbanyak

banten.jpnn.com, SERANG - Polda Banten telah menyelesaikan pembangunan ratusan Jembatan Merah Putih Presisi.

Rampungnya pembangunan ditandai dengan peresmian yang dipusatkan di Jembatan Merah Putih Presisi beralamat di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak.

Peresmian dipimpin langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didampingi Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Kapolda Banten Irjen Hengki, dan Gubernur Andra Soni.

Baca Juga: Polda Banten Buka Layanan Bantuan Air Bersih Melalui 110

Jenderal Listyo mengatakan terdapat 145 Jembatan Merah Putih Presisi yang dibangun di Provinsi Banten dengan total panjang bentangan mencapai tiga kilometer.

"Infrastruktur tersebut menghubungkan 203 desa mampu memberikan manfaat bagi 500 ribu jiwa," ucap Jenderal Listyo di Lebak, Kamis (13/8).

Menurut Kapolri, Polda Banten menempati posisi pertama sebagai wilayah dengan jumlah pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi terbanyak di Indonesia.

Baca Juga: Polda Banten Kumpulkan Personel buat Cegah Karhutla di Musim Kemarau

"Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus mendukung pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan," ujarnya.

Dia meyakini pembangunan jembatan dapat memberikan dampak besar terutama bagi perputaran perekonomian warga.