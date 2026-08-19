Wisatawan Tewas Seusai Terseret Ombak Pantai Pasir Putih Lippo Carita

banten.jpnn.com, SERANG - Tim SAR gabungan menemukan jasad Alamsyah Linggar Ramadan (21), wisatawan asal Tangerang yang tenggelam terseret ombak di Pantai Pasir Putih Lippo Carita, Kabupaten Pandeglang.

Korban sebelumnya dinyatakan hilang tenggelam terseret ombak saat sedang asyik berenang bersama ketiga temannya pada Selasa (18/8).

Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Basarnas Banten Rizky Dwianto mengatakan jasad korban ditemukan pada hari kedua operasi pencarian.

"Korban ditemukan sekitar 300 meter dari lokasi kejadian dengan kondisi meninggal dunia," ucap Rizky, Rabu (19/8).

Menurut Rizky, total penyisiran pencarian terhadap korban mencapai 13 kilometer baik di laut maupun darat.

"Setelah ditemukan korban dievakuasi ke Puskemas Carita untuk diserahterimakan kepada pihak keluarga," ujarnya.

Dia menyatakan operasi pencarian disusulkan ditutup kepada seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing.

"Ditemukannya korban merupakan hasil kerja sama seluruh unsur tim SAR gabungan dalam melaksanakan operasi kemanusiaan di Pantai Pasir Putih Lippo Carita," tutur dia. (mcr34/jpnn)