Kerangka Jembatan Program Bang Andra Roboh, 2 Orang Jadi Korban 

banten.jpnn.com, SERANG - Pembangunan jembatan di Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, mengalami insiden saat pemasangan kerangka baja.

Insiden tersebut berupa roboh atau tergelincirnya kerangka jembatan saat tengah dipasang menggunakan perancah yang terbuat dari batang pohon kelapa.

Peristiwa menegangkan itu terjadi pada Jumat, 7 Agustus 2026, sekitar pukul 16.00 WIB.

Jembatan yang dibangun di Desa Mekarsari merupakan program unggulan gubernur Banten bernama Bangun Jalan Desa Sejahtera disingkat Bang Andra dengan nilai anggaran mencapai Rp 10 miliar lebih.

Konsultan Pengawas Dani Rusdiana mengatakan tergelincirnya kerangka jembatan diakibatkan daya dukung tanah kurang stabil.

"Ada daya dukung tanah yang kurang stabil, akibatnya pijakan perancah jembatan tersebut terdapat penurunan," ucap Dani kepada JPNN Banten, Rabu (19/8).

Menurut dia, proses pemasangan rangka jembatan secara umum sudah memperhatikan prosedur.

"Kalau secara perancah jembatan umumnya seperti itu, tetapi ada daya dukung tanah yang kurang," ujarnya.