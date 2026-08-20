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Gawat, 76 Ibu Hamil di Kabupaten Serang Terindikasi Terpapar Positif HIV

Jumat, 21 Agustus 2026 – 00:07 WIB
Gawat, 76 Ibu Hamil di Kabupaten Serang Terindikasi Terpapar Positif HIV - JPNN.com Banten
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang Efrizal. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN Banten

banten.jpnn.com, SERANG - Puluhan ibu hamil di Kabupaten Serang terindikasi terpapar positif human immunodeficiency virus (HIV).

Temuan tersebut diperoleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan rutin terhadap ibu hamil periode Januari 2026 hingga sekarang.

Kepala Dinkes Kabupaten Serang Efrizal mengatakan temuan kasus HIV terhadap ibu hamil diperoleh dari hasil penjaringan pemeriksaan kesehatan rutin seperti sifilis, HIV, dan TBC.

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"Hasil pemeriksaan terjaring 76 ibu hamil diduga terinfeksi HIV yang tentunya menjadi keprihatinan bagi kami," ucap Efrizal, Kamis (20/8).

Dia menjelaskan ibu hamil terinfeksi HIV rawan menularkan virus tersebut kepada bayi yang dikandung.

Maka dari itu, kata Afrizal, penanganan medis secara ketat diambil untuk memutus rantai penularan virus.

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"Kami menganjurkan kepada ibu hamil yang terinfeksi wajib mengonsumsi obat secara rutin guna menekan virus di dalam tubuh," ujarnya.

Selain tindakan tersebut, pihaknya menyarankan agar proses persalinan dilakukan secara operasi bedah sesar.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang mencatat puluhan ibu hamil terindikasi terpapar positif HIV.
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TAGS   hiv ibu hamil virus Dinkes Kabupaten Serang Efrizal

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