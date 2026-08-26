1.000 Kader NU Banten Berangkat ke Muktamar PBNU di Jombang
banten.jpnn.com, SERANG - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten berangkat menuju perhelatan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum, Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Keberangkatan rombongan Nahdliyin tersebut dilepas langsung Gubernur Banten Andra Soni di Jalan Brigjen KH Samun, Kotabaru, Kota Serang, Senin (25/8).
Sekretaris PWNU Banten Ahmad Nuri mengatakan pihaknya menyiapkan 30 bus untuk keberangkatan menuju Muktamar ke-35 NU di Jombang.
"Baru kali ini keberangkatan menuju muktamar dilepas langsung gubernur. Ada bobot yang luar biasa dapat menambah spirit buat rombongan nahdiyin Banten," ujarnya.
Dia membeberkan ada 1.000 nahdiyin Banten berangkat menuju muktamar di Jombang untuk mengikuti perhelatan forum tertinggi di dalam organisasi NU.
"Rombongan yang berangkat disiapkan sekitar 1.000 peserta dari Banten dengan mengikuti proses pembukaan kemudian ziarah Wali Songo," katanya.
"Sementara peserta utama dari PWNU Banten berjumlah empat orang terdiri dari syuriah, katib, ketua tanfiziah, dan sekretaris," katanya.
Andra menambahkan kehadiran PWNU Banten dalam muktamar di Jombang menjadi bagian penting dalam menjaga soliditas organisasi.
Keberangkatan rombongan NU Banten ke Jombang untuk mengikuti Muktamar PBNU dilepas Gubernur Banten.
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