Borong 7 Piala, SDN Gowok Pertahankan Juara Umum Pramuka LT II Kwarran Curug

banten.jpnn.com, SERANG - Sekolah Dasar Negeri (SDN) Gowok berhasil meraih juara umum Pramuka dalam Lomba Tingkat (LT) II Kwartir Ranting (Kwarran) Curug.

Perlombaan Pramuka Penggalang tersebut dilaksanakan pada 21 Agustus sampai 23 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan (Buper) Gayatri Camp, Lebakwangi.

Kepala SDN Gowok Encun Sunardi mengaku bangga atas pencapaian yang diraih para siswanya di ajang Pramuka tingkat Kwarran Curug.

"Secara pribadi saya meras bangga atas pencapaian yang diraih para siswa, guru, dan pembina Pramuka," ucap Encun kepada JPNN Banten, Selasa (25/8).

Encun menjelaskan SDN Gowok mampu mempertahankan gelar juara umum Pramuka tingkat Kwarran Curug.

"Jadi, pelaksanaan LT II digelar empat tahun sekali, sebelumnya kami meraih juara umum pada 2022 sekarang mempertahankannya," ujarnya.

Dia membeberkan pihaknya meraih juara umum setelah memperoleh lima emas, satu perak, dan satu perunggu.

"Pramuka tingkat Kwarran Curug diikuti 20 sekolah, para peserta menunjukkan kemampuannya dalam setiap perlombaan," kata dia.