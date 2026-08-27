Ikuti Muktamar ke-35 NU di Jombang, PWNU Banten Bawa Misi Penting

banten.jpnn.com, SERANG - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten membawa masi penting dalam perhelatan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Ketua Tanfiziah PWNU Banten KH Hafis Gunawan mengatakan keikutsertaan dalam muktamar di Jombang tidak hanya menjadi momentum konsolidasi organisasi.

Akan tetapi, menurutnya, muktamar dapat menjadi bagian dari ikhtiar untuk mendorong kebangkitan ekonomi nahdliyin.

"Sebagai bentuk kontribusi NU dalam pembangunan daerah maupun pemberdayaan masyarakat," ucap KH Hafis, Selasa (25/8).

KH Hafis menjelaskan sinergitas dengan pemerintah daerah serta berbagai elemen masyarakat merupakan bentuk upaya memperkuat pemberdayaan nahdliyin.

"PWNU Banten sangat konsisten terhadap pemberdayaan hingga penguatan ekonomi di kalangan nahdliyin," katanya.

Baca Juga: Nahdiyin Banten Gelar Resepsi Satu Abad NU yang Penuh Makna

"Oleh karena itu, kami ingin bersinergi dengan berbagai pihak agar potensi ekonomi nahdliyin dapat terus berkembang sampai memberikan manfaat lebih luas," sambung dia.

Gubernur Banten Andra Soni menambahkan pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya bagi nahdliyin.