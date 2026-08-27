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Ikuti Muktamar ke-35 NU di Jombang, PWNU Banten Bawa Misi Penting

Kamis, 27 Agustus 2026 – 01:42 WIB
Ikuti Muktamar ke-35 NU di Jombang, PWNU Banten Bawa Misi Penting - JPNN.com Banten
Pelepasan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten menuju Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum, Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Foto: Dokumentasi PWNU Banten

banten.jpnn.com, SERANG - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten membawa masi penting dalam perhelatan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Ketua Tanfiziah PWNU Banten KH Hafis Gunawan mengatakan keikutsertaan dalam muktamar di Jombang tidak hanya menjadi momentum konsolidasi organisasi.

Akan tetapi, menurutnya, muktamar dapat menjadi bagian dari ikhtiar untuk mendorong kebangkitan ekonomi nahdliyin.

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"Sebagai bentuk kontribusi NU dalam pembangunan daerah maupun pemberdayaan masyarakat," ucap KH Hafis, Selasa (25/8).

KH Hafis menjelaskan sinergitas dengan pemerintah daerah serta berbagai elemen masyarakat merupakan bentuk upaya memperkuat pemberdayaan nahdliyin.

"PWNU Banten sangat konsisten terhadap pemberdayaan hingga penguatan ekonomi di kalangan nahdliyin," katanya.

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"Oleh karena itu, kami ingin bersinergi dengan berbagai pihak agar potensi ekonomi nahdliyin dapat terus berkembang sampai memberikan manfaat lebih luas," sambung dia.

Gubernur Banten Andra Soni menambahkan pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya bagi nahdliyin.

PWNU Banten membawa misi kebangkitan ekonomi nahdliyin dalam Muktamar ke-35 NU di Jombang.
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TAGS   gubernur banten PWNU Banten muktamar ke-35 NU KH Hafis Gunawan muktamar nu nu banten Jombang nahdlatul ulama

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