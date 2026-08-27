Nelayan di Pandeglang Tewas Diduga Terkena Ledakan Bom Ikan

banten.jpnn.com, SERANG - Nelayan berinisial MA (48), warga Citereup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, ditemukan tidak bernyawa diduga akibat terkena ledakan bom ikan.

Peristiwa ledakan tersebut terjadi pada Rabu (26/8) sekitar pukul 13.30 WIB.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea mengatakan berdasarkan informasi sementara ledakan diduga berasal dari bom ikan terjadi di rumah korban yang sehari-harinya berprofesi sebagai nelayan.

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"Kami turut berduka cita atas meninggalnya saudara MA dalam peristiwa dugaan ledakan bom ikan di Panimbang," ucap Kombes Maruli, Rabu (26/8).

"Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan," sambungnya.

Menindaklanjuti peristiwa tersebut, kata Kombes Maruli, pihaknya langsung melakukan pengamanan tempat kejadian perkara (TKP).

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Pengamanan TKP dilakukan Tim Inafis Ditreskrimum Polda Banten bersama Gegana Satbrimob untuk mensterilkan tempat kejadian ledakan.

"Tim Gegana Satbrimob Polda Banten masih melakukan sterilisasi setelah selesai dilanjutkan olah TKP dari Inafis Ditreskrimum guna mengumpulkan barang bukti," kata dia.