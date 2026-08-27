Merawat Tradisi, Ribuan Golok Ciomas Diulas Waktunya Bertepatan Hari Kelahiran Nabi

banten.jpnn.com, SERANG - Ritual pengulasan golok Ciomas kembali digelar di Padepokan Godam Denok, Kampung Cihujan, Desa Lebak, Kabupaten Serang.

Tradisi pengulasan tersebut merupakan ritual rutin yang digelar setiap tahun bertepatan 12 Rabiulawal atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Pengulasan golok Ciomas dilakukan menggunakan Godam Denok, alat tempa khusus yang sudah diwarisi secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu.

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Pewaris Godam Denok Abah Duhari mengatakan pengulasan merupakan ritual khusus untuk golok Ciomas.

"Ritual pengulasan golok Ciomas dilaksanakan rutin setiap tahun setiap 12 Rabiulawal atau Maulid," ucap Abah Duhari kepada JPNN Banten, Selasa (25/8).

Abah Duhari menjelaskan tradisi pengulasan golok Ciomas sudah berlangsung secara turun-temurun dari zaman dahulu.

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"Ritual pemulasan dilaksanakan sejak dahulu, saya sendiri merupakan generasi ketujuh," ujarnya.

Abah Duhari mengungkapkan pengulasan hanya dikhususkan untuk golok Ciomas yang sudah melewati proses penempaan.