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Pabrik Plastik di Serang Hangus Terbakar, Saksi Mata Jelaskan Titik Muncul Api

Jumat, 28 Agustus 2026 – 14:13 WIB
Pabrik Plastik di Serang Hangus Terbakar, Saksi Mata Jelaskan Titik Muncul Api - JPNN.com Banten
Petugas sedang melakukan proses pemadaman api yang membakar PT Batik Building Material di Kabupaten Serang. Foto: Humas Polres Serang

banten.jpnn.com, SERANG - Kebakaran hebat menghanguskan pabrik produsen plastik di Kawasan Jhon Setiawan, Majasari, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang.

Peristiwa kebakaran tersebut menimpa PT Batik Building Material terjadi pada Kamis (27/8) sekitar pukul 12.10 WIB.

Saksi Kejadian Yanto mengungkapkan para karyawan saat itu sedang mengerjakan muatan gelas plastik ke dalam mobil boks untuk dilakukan pengiriman.

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"Kami melihat api muncul di bawah rak gelas plastik yang berada di gudang 1 lokasi kejadian," ucap Yanto, Kamis (27/8).

Melihat api makin membesar, kata Yanto, pihaknya langsung berupaya melakukan pemadaman secara manual.

"Kobaran api makin besar, para karyawan keluar dari gudang kemudian pihak manajemen mengubungi kepolisian serta pemadaman kebakaran (damkar)," ujarnya.

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Kapolres Serang AKBP Andri Kurniawan menabahkan koordinasi cepat dengan damkar langsung dilakukan untuk membantu proses pemadaman.

"Personel ikut membantu proses pemadaman kemudian dilanjut dengan pemasangan garis polisi untuk pengamanan lokasi," kata AKBP Andri.

Kronologi kebakaran hebat yang melanda PT Batik Building Material di Kabupaten Serang.
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TAGS   kabupaten serang kebakaran damkar AKBP Andri Kurniawan pabrik plastik PT Batik Building Material Serang

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