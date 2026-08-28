6 Ribu Ton Beras Mulai Didistribusikan untuk Warga Serang

banten.jpnn.com, SERANG - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Serang mencatat ratusan ribu kepala keluarga (KK) akan menerima bantuan pangan.

Bantuan berupa beras tersebut dimulai didistribusikan akhir Agustus 2026 yang berasal dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Kepala DKPP Kabupaten Serang Suhardjo mengatakan bantuan pangan akan diberikan sekaligus untuk tiga bulan.

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"Setiap kepala keluarga akan menerima bantuan pangan sekaligus untuk tiga bulan dalam bentuk beras 30 kilogram," ucap Suhardjo, Rabu (26/8).

Menurut dia, bantuan beras sudah mulai didistribusikan sejak 24 Agustus 2026 kepada 203.246 kepala keluarga.

"Total beras yang disalurkan sebanyak 6.079 ton semuanya didistribusikan kepada masyarakat," ujarnya.

Kriteria penerima bantuan pangan, kata Suhardjo, masyarakat yang tercatatkan di Kemensos dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN).

"Penerima manfaatnya yang masuk dalam desil satu sampai empat datanya ada di Kementerian Sosial (Kemensos)," kata dia.