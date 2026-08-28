Bongkar Kasus Besar, Ditreskrimsus Polda Banten Diganjar Penghargaan

banten.jpnn.com, SERANG - Ditreskrimsus Polda Banten dianugerahi penghargaan Presisi Award dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi).

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan kepada Dirreskrimsus Polda Banten Kombes Yudhis Wibisana yang diwakili Wadirreskrimsus AKBP Herfio Zaki.

Penyerahan penghargaan digelar di Mapolda Banten yang beralamat di Jalan Syekh Nawawi Albantani, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Jumat (28/8).

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Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan mengatakan apresiasi diberikan kepada jajaran Ditreskrimsus Polda Banten atas komitmen dalam peningkatan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Apalagi, kata Edi, Ditreskrimsus Polda Banten baru-baru ini telah mengungkap kasus kejahatan besar yang menjadi perhatian publik.

"Kami memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Polda Banten dalam memberantas pertambangan ilegal serta penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi," ucapnya.

Dirreskrimsus Polda Banten Kombes Yudhis Wibisana menabahkan penghargaan dari Lemkapi dapat dijadikan motivasi bagi seluruh personel.

"Mendapat penghargaan selain menjadi kebanggaan juga motivasi, tujuannya yang tidak lain untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan serta perlindungan kepada masyarakat," ujar Yudhis.