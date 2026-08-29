Dokter Spesialis Eka Hospital Sebut Masalah Kesehatan Tulang Dipicu dari Perilaku Ini
banten.jpnn.com, SERANG - Dokter Spesialis Ortopedi Eka Hospital Cilegon Dokter Maulana Hasymi Hutabarat membeberkan pemicu awal masalah tulang maupun sendi pada tubuh manusia.
Menurutnya, tulang maupun sendi merupakan bagian penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari.
"Aktivitas saat berjalan, bekerja, olahraga hingga melakukan berbagai kegiatan membutuhkan kondisi tulang maupun sendi yang sehat," ucap dr Maulana, Rabu (26/8).
Maulana menjelaskan pemicu masalah tulang maupun sendi bisa disebabkan dari kebiasaan duduk terlalu lama, kurang bergerak, dan aktivitas fisik berlebihan.
"Termasuk cedera saat berolahraga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kesehatan tulang maupun sendi," ujarnya.
Dia mengungkapkan masih banyak orang menganggap permasalahan kesehatan tersebut hanya akan menimpa usia lanjut.
"Padahal, keluhan seperti nyeri punggung, lutut, pegal leher, dan sendi dapat terjadi sejak usia produktif," kata dia.
Cara mengatasi masalah kesehatan tulang maupun sendi, kata Maulana, langkah pertama tetap aktif bergerak.
Dokter spesialis Eka Hospital Cilegon menyebut kesehatan tulang maupun sendi dapat menyerang pada usia produktif.
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