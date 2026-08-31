Milad ke-58 YPPUI Ciledug Dihadiri 7.000 Orang, Gubernur Banten Beri Apresiasi

banten.jpnn.com, TANGERANG - Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Umat Islam (YPPUI) Ciledug, Kota Tangerang, memperingati Milad ke-58 Tahun.

Peringatan milad setengah abad lebih tersebut difokuskan di Lapangan Mini Sudimara Barat, Kecamatan, Kota Tangerang pada Minggu (30/8).

Turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Ketua Umum YPPUI Jazuli Abdillah dan Gubernur Banten Andra Soni.

Ketua Umum YPPUI Jazuli Abdillah mengatakan peringatan milad tahun ini sekaligus menjadi momentum refleksi Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).

"Refleksi masih di bulan kemerdekaan ini tentunya untuk menggugah semangat generasi muda untuk terus memiliki semngat belajar serta berkarya," ucap Jazuli kepada JPNN Banten.

Dia membeberkan kegiatan milad dihadiri 7.000 orang yang berasal dari keluarga besar yayasan, di antaranya siswa, guru, alumnus, dan masyarakat.

Baca Juga: Gubernur Banten Terpukau dengan Inovasi di Perlombaan Teknologi Tepat Guna

"Jadi, memasuki usia 58 tahun YPPUI berkomitmen untuk terus mengabdi kepada umat melalui pendidikan," ujarnya.

"Sekaligus membangun generasi yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi berkarakter, berakhlak, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat," sambung dia.