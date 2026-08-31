Punya Program Mulia, Klinik di Kota Cilegon Buka Layanan Gratis Setiap Jumat

banten.jpnn.com, CILEGON - Klinik Fafasa23 menghadirkan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu setiap hari Jumat.

Balai pengobatan tersebut berlokasi di Kompleks Pondok Golf Asri (PGA), Purwakarta, Kota Cilegon telah memiliki akreditasi paripurna alias bintang lima.

Direktur Klinik Fafasa23 Didi Tri Oktiyadi mengatakan layanan kesehatan gratis masuk dalam program bakti sosial yang diselenggarakan setiap Jumat.

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"Program mulia ini kami tunjukkan secara khusus bagi masyarakat prasejahtera, anak yatim, para santri, dan penghafal Al-Qur'an," ucap Didi, Senin (31/8).

Dia membeberkan layanan kesehatan gratis yang tersedia di Klinik Fafasa23, di antaranya sunat, poli gigi, pengobatan umum, dan fisioterapi.

"Selain itu, kami salurkan juga donasi dalam bentuk sembako pangan secara berkala kepada masyarakat yang membutuhkan," katanya.

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Didi menjelaskan pendanaan kegiatan sosial bersumber dari sebagian keuntungan operasional klinik.

"Perlu diketahui, setiap pasien umum yang berobat di klinik kami secara tidak langsung turut berpartisipasi dalam aksi nyata membantu sesama," kata dia.