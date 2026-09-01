Resmikan 7 Sekolah Baru, Andra Soni Punya 3 Hal Utama untuk Pendidikan

banten.jpnn.com, SERANG - Gubernur Banten Andra Soni meresmikan pembangunan tujuh unit sekolah baru (USB) yang dipusatkan di SMAN 33 Kabupaten Tangerang, Senin (31/8).

Pembangunan sekolah baru tersebut hampir tersebar di seluruh daerah di Banten yang terdiri dari Sekolah Menengah Kejujuran Negeri (SMKN) 16 Kabupaten Tangerang, SMKN 12 Kota Tangerang, SKh Negeri 01 Kabupaten Serang, SMKN 2 Kabupaten Lebak, SMAN 9 Kota Serang, dan SMKN 17 Kabupaten Pandeglang.

Menurut Andra, pembangunan pendidikan di Provinsi Banten memerlukan tiga hal utama dalam upaya mencerdaskan anak bangsa.

"Kami terus mengarahkan pada tiga hal utama, yakni pendidikan yang tersedia, terjangkau, dan berkualitas," ucap Andra.

Dia menjelaskan pembangunan sekolah baru sebagai intervensi untuk memperluas akses agar layanan pendidikan makin merata.

"Pembangunan tujuh unit sekolah baru sudah direalisasikan 2025, bisa untuk menampung sekitar 1.356 peserta didik," ujarnya.

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"Jadi, tidak hanya sekadar membangun gedung sekolah, tetapi lebih dari itu guna menghadirkan kesempatan belajar yang lebih luas bagi anak-anak di Banten," sambungnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Jamaluddin menabahkan pembangunan USB akan dimanfaatkan secara optimal.