Pemotor Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang di Serang

banten.jpnn.com, SERANG - Pengendara motor Honda Scoopy bernomor polisi A 3423 JY tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Serang-Pandeglang, Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Selasa (1/9).

Akibat peristiwa tersebut, pengemudi motor berinisial MS asal Majasari, Kabupaten Pandeglang, meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).

Kapolsek Curug AKP Saepudin mengatakan pihaknya menerima laporan dari layanan 110 tentang pengendara motor tertimpa pohon tumbang.

"Setelah menerima laporan, personel langsung menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dilanjut dengan penanganan," katanya, Rabu (2/9).

AKP Saepudin menjelaskan terdapat dua korban dalam peristiwa pohon tumbang tersebut.

Sang pengemudi motor berinisial MS meninggal dunia di TKP. Sedangkan yang membonceng berinisial SU asal Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang mengalami luka berat.

"Jadi, kedua korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Banten untuk mendapatkan penanganan," ujarnya.

Saepudin menuturkan berdasarkan informasi yang didapat kedua korban yang tertimpa pohon diketahui baru selesai bekerja hendak pulang menuju Pandeglang.