Dinas Pendidikan Jelaskan Wacana SMPN 4 Serang Bakal Jadi Lahan Parkir

banten.jpnn.com, SERANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang menjelaskan tentang rencana alih fungsi gedung sekolah menjadi lahan parkir terpadu.

Alih fungsi pemanfaatan lahan tersebut terjadi di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kota Serang yang beralamat di Jalan Juhdi, Kelurahan Cimuncang.

Kepala Dindikbud Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan rencana pemindahan sekolah tersebut masih dalam pembahasan secara komprehensif.

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"Rencananya SMPN 4 Kota Serang akan dipindahkan ke Ciracas, sekarang sedang proses kajian komprehensif," ucap Nuri kepada JPNN Banten, Rabu (2/9).

Menurut Nuri, keterbatasan ruang menjadi alasan dipindahkannya SMPN 4 Kota Serang ke Ciracas agar memiliki lahan yang lebih memadai.

"Murid SMPN 4 Kota Serang sudah mencapai 1.095 peserta didik dengan rombongan belajar (rombel) 20 setiap kelas diisi 45 siswa," ujarnya.

"Sementara idealnya per rombong belajar itu sekitar 35 siswa," sambungnya.

Setelah nanti SMPN 4 Kota Serang resmi direlokasi, kata Nuri, lahan sekolah tersebut akan dimanfaatkan menjadi kawasan parkir, ruang edukasi, dan tempat diskusi.