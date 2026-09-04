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Dinas Pendidikan Jelaskan Wacana SMPN 4 Serang Bakal Jadi Lahan Parkir

Jumat, 04 September 2026 – 13:58 WIB
Dinas Pendidikan Jelaskan Wacana SMPN 4 Serang Bakal Jadi Lahan Parkir - JPNN.com Banten
Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kota Serang di Jalan Juhdi, Kelurahan Cimuncang. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN Banten

banten.jpnn.com, SERANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang menjelaskan tentang rencana alih fungsi gedung sekolah menjadi lahan parkir terpadu.

Alih fungsi pemanfaatan lahan tersebut terjadi di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kota Serang yang beralamat di Jalan Juhdi, Kelurahan Cimuncang.

Kepala Dindikbud Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan rencana pemindahan sekolah tersebut masih dalam pembahasan secara komprehensif. 

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"Rencananya SMPN 4 Kota Serang akan dipindahkan ke Ciracas, sekarang sedang proses kajian komprehensif," ucap Nuri kepada JPNN Banten, Rabu (2/9).

Menurut Nuri, keterbatasan ruang menjadi alasan dipindahkannya SMPN 4 Kota Serang ke Ciracas agar memiliki lahan yang lebih memadai.

"Murid SMPN 4 Kota Serang sudah mencapai 1.095 peserta didik dengan rombongan belajar (rombel) 20 setiap kelas diisi 45 siswa," ujarnya.

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"Sementara idealnya per rombong belajar itu sekitar 35 siswa," sambungnya.

Setelah nanti SMPN 4 Kota Serang resmi direlokasi, kata Nuri, lahan sekolah tersebut akan dimanfaatkan menjadi kawasan parkir, ruang edukasi, dan tempat diskusi.

Rencana pemindahan SMPN 4 Kota Serang masuk dalam proses kajian. Lahan itu akan jadi tempat parkir.
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TAGS   ahmad nuri alih fungsi SMPN 4 Kota Serang parkir Ciracas relokasi

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