Bapeksi Bantu Warga Terdampak Kekeringan, Salurkan 24 Ribu Liter Air Bersih

banten.jpnn.com, SERANG - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Pejuang Demokrasi (Bapeksi) menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Serang.

Bantuan air bersih tersebut difokuskan di lokasi yang mengalami kekeringan dampak dari kemarau panjang.

Penyaluran bantuan digelar di beberapa titik satu, di antaranya dilakukan di Kampung Talahabakti, Desa Cipayung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang.

Baca Juga: 10 Ribu KK di Kabupaten Serang Terdampak Kekeringan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Bapeksi Bahroji mengatakan bantuan air bersih sebagai wujud nyata untuk meringankan beban masyarakat yang tengah kesulitan mendapat air bersih.

"Kebetulan penyaluran air bersih bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Bapeksi. Kami langsung membuat program yang bersentuhan dengan masyarakat," ucap Bahroji kepada JPNN Banten, Rabu (3/9).

Bahroji menjelaskan total keseluruhan ada 24 ribu liter air bersih yang dibagikan kepada warga terdampak.

Dia membeberkan pelaksanaan bakti sosial pihaknya melibatkan Barisan Satgas Siaga Bencana yang baru dibentuk pada 30 Agustus 2026 di Kabupaten Bogor.

"Satgas Siaga Bencana merupakan bagian dari Bapeksi yang diresmikan langsung Ketua Umum DPP Bapeksi Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin pada akhir Agustus 2026," ujarnya.