Siswa di Kota Serang Belajar dari Rumah Hari Ini

banten.jpnn.com, SERANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang mengeluarkan surat edaran tentang kesiapsiagaan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau berstatus level tiga atau siaga.

Melalui Surat Edaran Nomor: 100.3.4/2342-Dispendbudkot/2026 proses pembelajaran akan dilakukan secara daring di seluruh satuan pendidikan di lingkungan Dindikbud Kota Serang.

Satuan pendidikan yang dimaksud terdiri dari pendidikan anak usia dini (PAUD) atau taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP) semua akan dialihkan sementara untuk melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah (BDR).

Kepala Dindikbud Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan alasan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) dilaksanakan secara daring merupakan upaya kesiapsiagaan dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau.

"Waktu pembelajaran daring hanya dilakukan satu hari saja pada Senin, 7 September 2026, sambil menunggu perkembangan berikutnya," ucap Nuri kepada JPNN Banten, Minggu (6/9).

Meskipun proses pembelajaran dilaksanakan dari rumah, kata Nuri, pihak sekolah harus memastikan semua berjalan dengan efektif.

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"Kami meminta kepada kepala sekolah untuk memastikan efektivitas saat pembelajaran dilakukan secara daring di masing-masing satuan pendidikan," ujarnya.

Selepas dari itu, pihaknya mengimbau kepada orang tua murid untuk tetap memperhatikan anak-anaknya yang melakukan pembelajaran dari rumah.