PMI Banten Bagikan Masker Cegah Paparan Abu Vulkanis Gunung Anak Krakatau

banten.jpnn.com, SERANG - Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten menyalurkan bantuan masker kepada masyarakat yang terdampak abu vulkanis erupsi Gunung Anak Krakatau.

Ketua PMI Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah mengatakan masker menjadi kebutuhan bagi warga yang terdampak abu vulkanis Gunung Anak Krakatau.

Dia menyebut pengurus maupun sukarelawan PMI di kabupaten atau kota sudah dimintai untuk menggerakkan semua sumber daya sebagai bentuk kesiapsiagaan.

Baca Juga: Ketinggian Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Mencapai 50 Ribu Kaki

"Kami bergerak untuk membantu masyarakat menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terutama potensi paparan abu vulkanis," ucap Tatu, Senin (7/9).

"Jadi, untuk kebutuhan yang kami prioritaskan adalah masker untuk masyarakat," sambung dia.

Tatu mengungkapkan pihaknya mendapat bantuan 100 ribu masker dari PMI pusat yang kemudian akan didistribusikan kembali kepada pengurus maupun sukarelawan di kabupaten atau kota.

Menurutnya, jumlah masker yang didistribusikan kepada PMI kabupaten atau kota sebanyak 105.000 buah.

"Masker tersebut selanjutnya diperuntukkan bagi masyarakat," kata Tatu yang merupakan mantan bupati Serang.