Pencarian 5 Jurnalis Hilang Kontak di Perairan Selat Sunda, Masih Nihil

banten.jpnn.com, SERANG - Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Banten masih terus melakukan pencarian terhadap lima jurnalis yang dikabarkan hilang kontak di sekitar Perairan Selat Sunda.

Rombongan jurnalis tersebut hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau dengan berlayar menggunakan kapal cepat.

Rombongan insan pers tersebut dikabarkan bertolak menuju Gunung Anak Krakatau dari Dermaga Pagedongan, Carita pada Senin (7/9) sekitar pukul 14.00 WIB.

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Selain mengangkut lima jurnalis, kapal tersebut juga ditumpangi dua orang lainnya terdiri dari nahkoda serta anak buah kapal (ABK).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad mengatakan seorang jurnalis dalam rombongan tersebut sempat berkomunikasi dengan rekan wartawan di Lampung.

"Jadi, kemarin pukul 14.42 WIB sempat melaporkan kepada rekan jurnalis di Lampung, mereka berada di posisi antara Carita dengan Gunung Anak Krakatau," ucap Al Amrad, Selasa (8/9).

Setelah menginformasikan lokasi terakhir, kata Al Amrad, jurnalis yang sempat berkomunikasi tersebut sudah tidak dapat dihubungi kembali.

"Setelah dihubungi kembali sudah lost contact atau kehilang kontak," ujarnya.