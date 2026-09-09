Pencarian 5 Jurnalis di Selat Sunda Berlanjut, Irjen Hengki: Kami Akan Bekerja Keras

banten.jpnn.com, SERANG - Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap lima jurnalis yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di sekitar Perairan Selat Sunda.

Rombongan insan pers tersebut dikabarkan bertolak menuju Gunung Anak Krakatau dari Dermaga Pagedongan, Carita pada Senin (7/9) sekitar pukul 14.00 WIB.

Proses pencarian rombongan jurnalis telah memasuki hari kedua dilakukan bersama beberapa unsur terkait, di antaranya Polda Banten, TNI, Basarnas, dan BMKG.

Kapolda Banten Irjen Hengki mengatakan proses pencarian masih terus dilanjutkan dari awal pihaknya menerima laporan rombongan jurnalis hilang kontak di sekitar Perairan Selat Sunda.

"Sejak mendapatkan informasi pada Selasa (8/9) kemarin tim SAR gabungan sudah melakukan pencarian," ucap Hengki, Rabu (9/9).

Hengki memastikan kesiapan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) sudah dikerahkan dalam operasi pencarian.

"Kami akan bekerja keras untuk menemukan rekan-rekan jurnalis yang sampai sekarang belum ditemukan," ujarnya.

Kendati demikian, kata Irjen Hengki, keselamatan seluruh personel yang terlibat dalam operasi pencarian tetap menjadi perhatian utama.