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Helikopter Dikerahkan Cari 5 Jurnalis Hilang di Perairan Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 – 17:20 WIB
Helikopter Dikerahkan Cari 5 Jurnalis Hilang di Perairan Selat Sunda - JPNN.com Banten
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Banten Al Amrad memberi penjelasan dalam rapat koordinasi. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN Banten

banten.jpnn.com, SERANG - Helikopter HR-3604 dikerahkan untuk mendukung operasi pencarian terhadap rombongan jurnalis yang hilang di sekitar Perairan Selat Sunda.

Rombongan insan pers tersebut dikabarkan hilang kontak pada Selasa (8/9) saat sedang meliput erupsi Gunung Anak Krakatau menggunakan kapal cepat.

Perjalanan mereka dimulai dari Dermaga Pagedongan, Carita, pada Senin (7/9), sekitar pukul 14.00 WIB, dengan jumlah total penumpang delapan orang terdiri dari lima jurnalis serta tiga kru.

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Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Banten Al Amrad mengatakan helikopter dikerahkan untuk memperkuat operasi pencarian di Kawasan Gunung Anak Krakatau.

"Helikopter berangkat dari Lanud Atang Sendjaja sekitar pukul 12.36 WIB," katanya, Kamis (10/9).

Al Amrad menjelaskan terdapat tujuh personel yang ikut dalam operasi pencarian melalui jalur udara tersebut.

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"Pengerahan helikopter menjadi bagian upaya penguatan pencarian melalui dukungan udara," ujarnya.

Dia mengungkapkan helikopter dikhususkan untuk melakukan pemantauan di sekitar Perairan Selat Sunda hingga Gunung Anak Krakatau.

Helikopter dikerahkan buat mencari rombongan jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.
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TAGS   gunung anak krakatau erupsi basarnas hilang kontak jurnalis hilang helikopter basarnas banten

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