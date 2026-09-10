TNI AL Temukan Pelampung di Perairan Anyer dalam Pencarian 5 Jurnalis

banten.jpnn.com, SERANG - TNI Angkatan Laut (AL) menemukan pelampung saat melakukan pencarian terhadap rombongan jurnalis yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di sekitar Perairan Selat Sunda.

Penemuan barang tersebut terjadi pada hari ketiga pencarian setelah Tim SAR gabungan menggelar oprasi sejak Selasa (8/9).

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Banten Letkol Laut (P) Wawan Subagyo Mardani mengatakan pelampung ditemukan Tim Kapal Angkatan Laut (KAL) Anyer.

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"Penemuan life jacket (baju pelampung) masih akan dilaksanakan identifikasi terlebih dahulu," ucap Letkol Laut (P) Wawan kepada JPNN Banten, Kamis (10/9).

Dia menjelaskan terdapat dua barang yang ditemukan saat melakukan pencarian terhadap rombongan jurnalis, yaitu pelampung berserta tabung putih.

Meskipun demikian, pihaknya belum dapat memastikan barang-barang tersebut apakah kepunyaan dari rombongan jurnalis yang hilang kontak.

"Kami tidak bisa langsung menyatakan bahwa itu barang-barang yang berkaitan dengan korban," ujarnya.

Dia membeberkan lokasi penemuan pelampung serta tabung putih berada di sebelah Barat Perairan Anyer.