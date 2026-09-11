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TNI AL Temukan Pelampung, Pemilik Kapal Rombongan Jurnalis Buka Suara

Jumat, 11 September 2026 – 21:09 WIB
TNI AL Temukan Pelampung, Pemilik Kapal Rombongan Jurnalis Buka Suara - JPNN.com Banten
Pemilik Kapal Arupadhatu 1 Sandi Wiyasa (tengah) buka suara mengenai penemuan jaket pelampung di Perairan Anyer. Foto: Humas Polda Banten

banten.jpnn.com, SERANG - Pemilik Kapal Arupadhatu 1 yang ditumpangi rombongan jurnalis peliput erupsi Gunung Anak Krakatau buka suara mengenai penemuan jaket pelampung.

Jaket pelampung tersebut ditemukan petugas TNI AL di Perairan Anyer pada hari ketiga pencarian.

Pemilik Kapal Arupadhatu 1 Sandi Wiyasa mengatakan pelampung yang ditemukan di Perairan Anyer bukan perlengkapan dari rombongan jurnalis peliput aktivitas Gunung Anak Krakatau.

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"Saya pastikan life jacket (baju pelampung) yang ditemukan Tim SAR bukan milik Kapal Arupadhatu 1. Karena berbeda dengan yang saya miliki," ucap Sandi, Jumat (11/9).

Sandi menjelaskan terdapat perbedaan mencolok antara pelampung miliknya dengan yang ditemukan TNI AL di Perairan Anyer.

"Perbedaan terlihat dari bagian resleting, grip, dan bahan pelampungnya," ujar dia.

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"Maka dapat dipastikan bahwa life jacket tersebut tidak berkaitan dengan perlengkapan Kapal Arupadhatu 1 yang dilaporkan hilang kontak," sambungnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea menambahkan pihaknya meminta agar informasi yang belum terverifikasi kebenarannya tidak mudah disebarluaskan terlebih dahulu.

Pemilik kapal rombongan jurnalis buka suara mengenai penemuan pelampung di Perairan Anyer.
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TAGS   gunung anak krakatau erupsi tni al jurnalis hilang pelampung tni jurnalis

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